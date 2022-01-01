الرئيس يطلع أمناء سر حركة "فتح" على الاتصالات الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي

رام الله/سما/

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، أمناء سر أقاليم حركة "فتح" في المحافظات الشمالية، بحضور عدد من أعضاء اللجنة المركزية.

وأطلع الرئيس أمناء سر الأقاليم على التحركات والاتصالات التي يقوم بها مع الأطراف الإقليمية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا وأرضنا.

وأشاد الرئيس بالجهود الكبيرة التي يقوم بها أمناء سر الأقاليم على صعيد تعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه، ومن خلال المقاومة الشعبية المتصاعدة يوميا في وجه قوات الاحتلال ومستوطنيه.

من جهتهم، أكد أمناء سر الأقاليم وقوفهم خلف مواقف الرئيس السياسية الصلبة، التي تعبر عن إرادة شعبنا في الحرية والاستقلال.