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القواسمي: "إسرائيل" لم تترك جريمة بحق شعبنا إلا واقترفتها

الأحد 06 نوفمبر 2022 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي: "إسرائيل" لم تترك جريمة بحق شعبنا إلا واقترفتها



رام الله/سما/

قال عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" أسامة القواسمي، إن إسرائيل لم تترك جريمة بحق الشعب الفلسطيني إلا واقترفتها، وازداد عدوانها خلال العامين المنصرمين على المستويات كافة، في الوقت الذي تدعو فيه الإدارة الأميركية إلى مبدأ الازدهار والأمن للجميع.

وشدد القواسمي، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، على أن إسرائيل أوغلت في القتل، والإعدامات الميدانية، والاعتقالات، وسرقة الأرض، وهدم البيوت، وحرق المزروعات، وتعميق نظام الفصل العنصري (الابارتايد) الأبشع في تاريخ البشرية.

وأكد أن شعبنا، ورغم الألم والعدوان والقهر والظلم، سيبقى صامدا قويا شامخا بعزة وكبرياء، مدافعا عن أرض الآباء والأجداد حتى دحر الغزاة.

#اسامة القواسمي

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