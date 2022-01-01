"التربية" و"المجلس الأعلى للإبداع" يبرمان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون

رام الله/سما/

أبرمت وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للإبداع والتميز، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات الإبداعية.

ووقع الاتفاقية: وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، ورئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز عدنان سمارة، وذلك في مقر الوزارة بمدينة رام الله، بحضور ممثلي الوزارة والمجلس.

وتتضمن المذكرة عدة نشاطات وتدخلات، تتمثل في تشجيع تنفيذ نشاطات الإبداع والمسابقات المتنوعة، وتبادل الدراسات والأبحاث والمعلومات والمطبوعات التي تخص الإبداع والتكنولوجيا وغيرها، والتنسيق الفاعل في الفعاليات ذات الطابع المشترك للنشاطات المختلفة، خاصة تلك التي تتعلق بالمسابقات العلمية والتكنولوجية في جميع المراحل التعليمية ورصد الجوائز.

كما تنص المذكرة على تحديث الخطة الاستراتيجية والتنفيذية في مجال الإبداع والتميز بقطاع التعليم بما يحقق الأهداف الوطنية للإبداع والابتكار 2022-2027، وتحديد معايير ومؤشرات الإبداع في المراحل العمرية المختلفة وطرق الكشف عنها واحتضانها وفق المعايير الخاصة بالطرف الثاني، والتنسيق فيما بين الطرفين، لإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لرصد الإبداع وتوثيقه.

وأكد عورتاني وسمارة أهمية هذه المذكرة لخدمة طلبة المدارس في مختلف المجالات الإبداعية، وشددا على عمق الشراكة بين "التربية" و"المجلس الأعلى"، التي تتجسد من خلال تنفيذ عديد البرامج التربوية الهادفة، والتي تعكس حالة التعاون المستمر والدائم في سياق دعم التعليم وتحفيز الطلبة للانخراط في النشاطات الإبداعية والريادية.