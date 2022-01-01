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"الضابطة الجمركية" يتعامل مع 332 قضية خلال شهر تشرين أول المنصرم

الأحد 06 نوفمبر 2022 07:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الضابطة الجمركية" يتعامل مع 332 قضية خلال شهر تشرين أول المنصرم



رام الله/سما/

 قال جهاز الضابطة الجمركية، إنه تعامل مع 332 قضية خلال شهر تشرين أول المنصرم، بالتعاون مع الجهات الشريكة المدنية والأجهزة الأمنية المختصة، في إطار مكافحة التهريب بكافة أشكاله وحماية الاقتصاد الوطني.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجهاز، في بيان لها، مساء اليوم الأحد، أن القضايا كانت موزعة ما بين ضريبية وجمركية، إضافة إلى القضايا المختصة بالمجالات الاقتصادية والصحية والزراعية والسلامة العامة.

وأوضح البيان أنه تم التعامل مع 219 قضية بالتعاون مع وزارة المالية لتحسين ايرادات الدولة ورفد الخزينة بالأموال.

وأشار إلى التعامل مع 57 قضية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني منعا لانتشار البضائع غير القانونية وبضائع المستوطنات، فيما تم التعامل مع 33 قضية بالتعاون مع وزارة الصحة لتوفير الأمن الغذائي والصحي، و17 قضية بالتعاون مع وزارة الزراعة دعما للقطاع الزراعي وتشجيع المنتج المحلي منها.

ولفت البيان إلى التعامل مع 5 قضايا اتصالات مخالفة للقانون بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقضية واحدة بالتعاون مع سلطة جودة البيئة.

وأكد ا الدور الهام للمواطنين في الإبلاغ عن البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية عبر الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع "فيسبوك".

#جهاز الضابطة الجمركية

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