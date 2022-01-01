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رام الله: النقل والمواصلات تطلق حملة الفحص الشتوي لعام 2022

الأحد 06 نوفمبر 2022 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: النقل والمواصلات تطلق حملة الفحص الشتوي لعام 2022



رام الله/سما/

 أطلقت وزارة النقل والمواصلات، اليوم الأحد، بالشراكة مع الشرطة حملة الفحص الشتوي في لعام 2022.

وافتتح الفعالية المركزية في رام الله، وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، ومدير عام الشرطة اللواء يوسف الحلو، بمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات الشريكة والنقابات والقطاع الخاص.

وقال سالم: إن الوزارة ممثلة بوحدة الرقابة الميدانية والتفتيش بالشراكة مع الشرطة ستقوم بالمهام المناطة بها على أكمل وجه، من خلال فحص سلامة المركبات ومدى التزامها بشروط السلامة، خاصة ما يتعلق بالمكابح والإطارات وشبكة الإضاءة، وغيرها من المواصفات الفنية المتعلقة بسلامة المركبة، كما ستقوم طواقم الوحدة بتوعية السائقين بمخاطر عدم التقيد بأنظمة وقوانين السير لا سيما في الأجواء الماطرة.

وشكر  كافة الشركاء على جهودهم بإنجاح هذه الحملة، خاصة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وشركة جوال، والغرفة التجارية في محافظة رام الله والبيرة، واتحاد شركات التأمين والنقابات العاملة في قطاع النقل، والصندوق الفلسطيني لحوادث السير، وكل من ساهم بهذه الحملة.

من جانبه، أشار الحلو إلى أن إطلاق حملة الفحص الشتوي في الوطن، تندرج ضمن الجهود المبذولة والخطة المرورية التي وضعتها قيادة الشرطة ووزارة النقل والمواصلات لتكريس السلامة المرورية على الطرق والسعي الدائم والمستمر من أجل الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم والحد من حوادث السير.

#وزارة النقل والمواصلات

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