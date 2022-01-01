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بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال القطاع وتدمر كشافات إنارة لعدة مراكب

الأحد 06 نوفمبر 2022 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال القطاع وتدمر كشافات إنارة لعدة مراكب



غزة/سما/

دمرت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، كشافات عدة مراكب صيد عاملة، شمال قطاع غزة.

وأفاد مصادر محلية بأن بحرية الاحتلال أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقتي السودانية والواحة شمالا، ودمرت أربع كشافات إنارة كانت مثبتة على مراكب الصيادين.

وأضافت أن كثافة إطلاق النار أجبرت الصيادين على مغادرة البحر، دون التبليغ عن إصابات في صفوفهم. يشار إلى أن الزوارق الحربية الإسرائيلية تتعمد يوميا إطلاق النار وقنابل الغاز تجاه الصيادين، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم.

#غزة

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