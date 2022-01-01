الفروق بين أنواع زيت الزيتون في فلسطين لهذا العام

غزة/سما/

أوضحت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، عن الفروق بين أنواع زيت الزيتون في فلسطين.

وقالت الزراعة في بيانٍ صدر عنها: "إنّ الزيت الفلسطيني متنوع وفق لونه ومنطقة انتاجه ونوعية الأرض المزروعة"، مُشيرةً إلى أنّه يتمايز ما بين الزيت الأخضر والزيت والأصفر، وزيت الشمال وزيت الجنوب، وزيت الجبل وزيت السهل.

وأوضحت أنّ الزيت الأخضر ناتج من قطف مبكر ويحتوي على مضادات أكسدة إذا تم حفظه في الظلام، وأما إذا تعرض للضوء فهو سريع التأكسد، في حين أنّ الزيت الأصفر فهو ناتج من قطف متأخر وأقل قدرة على التخزين بسبب ضعف محتواه من مضادات الأكسدة.



وحول زيت الشمال، ذكرت الزراعة أنّه خفيف لأنّ نسبة حامض "الأولييك" أعلى، وكلما قل حامض "الأولييك" يكون أكثر فائدة للقلب، أما الزيت الثقيل فهو الذي تكون فيه نسبة حامض "البالمتيك" أعلى من الزيت الخفيف ويتجمد بسرعه وأقل فائدة صحية.

ولفتت إلى أنّ ثمار الزيتون المعرضة للشمس سواء على الجهة الشرقية أو الغربية للشجرة تعطي زيت أفضل صحيًا من الزيت المنتج من الجهة الشمالية والجنوبية للشجرة، وذلك بسبب تركيبة الأحماض الدهنية أحادية عدم الإشباع التي تكون نسبتها أعلى بالإضافة لمضادات الأكسدة تكون أعلى.

وبيّنت أنّ زيت الجبل أفضل من زيت السهل لنفس السبب بين زيت الشمال وزيت الجنوب حيث تكون نسبة حامض "الأولييك" أعلى في زيت الجبل.