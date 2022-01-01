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تعليم غزة تتخذ سلسلة إجراءات لضمان التزام طلبة التوجيهي بالدوام

الأحد 06 نوفمبر 2022 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليم غزة تتخذ سلسلة إجراءات لضمان التزام طلبة التوجيهي بالدوام



غزة/سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، يوم الأحد، عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات، التي بدأت تطبيقها، لضمان التزام طلبة الثانوية العامة "التوجيهي" بالدوام المدرسي.

وقالت "التعليم": إنها عقدت اجتماعًا موسعًا مع الإدارات العامة في الوزارة ومدراء المديريات، برئاسة وكيل الوزارة زياد ثابت، والوكيل المساعد للشؤون التعليمية محمود مطر، والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير أحمد أبو ندى؛ لمناقشة هذه الإجراءات.

وأوضحت أنه وفقًا للخطة التي وضعتها؛ ستقوم لجان مختصة بمتابعة التزام طلبة الثانوية العامة بمقاعد الدراسة حتى الثالث عشر من إبريل المقبل، كما تتضمن الخطة تفعيل الأنظمة الخاصة برصد الانتظام اليومي لطلبة الثانوية وخدمة الرسائل القصيرة SMS.

ومن بين الإجراءات التي ستُتخذ وفق القانون تحويل الطلبة غير الملتزمين بالدوام المدرسي من نظامي إلى دراسات خاصة.

وتأتي هذه الإجراءات لتعزيز انضباط طلبة الثانوية العامة والحد من الغياب المتكرر لبعضهم، والذي يؤثر سلباً على مستواهم العلمي ويُضر بالعملية التدريسية، وفق الوزارة.

#وزارة التربية والتعليم #غزة

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