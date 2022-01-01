الاحتلال يبت بقضية الأسير "ريان" اليوم أو غدًا

القدس المحتلة/سما/

كشفت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، تفاصيل متابعتها لقضية الأسير رائد ريان الذي تنصلت إدارة السجون الإسرائيلية عن تنفيذ اتفاق الإفراج عنه.

وقالت: إنه "تم عقد جلسة حوار بين الحركة الأسيرة في سجن النقب وإدارة السجون الإسرائيلية لمطالبة الأخيرة الالتزام بتنفيذ الاتفاق، وسيتم إعطاء قرار نهائي خلال اليوم أو غداً الإثنين".

والجدير بالذكر، أن الأسير ريان خاض إضرابًا عن الطعام لمدة 113 يومًا، وتتنصل إدارة السجون الإسرائيلية من أي اتفاق بشأن تحديد موعد للإفراج عنه أو تنفيذ ما تم الاتفاق حوله.