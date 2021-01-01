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الاحتلال يفرج عن القيادي بحماس عبد الباسط الحاج

الأحد 06 نوفمبر 2022 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن القيادي بحماس عبد الباسط الحاج



جنين/سما/

أفرجت سلطات الاحتلال اليوم الأحد عن القيادي في حماس الشيخ عبد الباسط الحاج من بلدة جلقوس قضاء جنين، بعد 21 شهراً في الاعتقال الإداري.

وفور الإفراج عنه من سجن مجدو، ووصوله إلى حاجز سالم في جنين ارتدى القيادي الحاج الوشاح الأخضر لدى استقباله من أهله ومحبيه. 

واعتقلت قوات الاحتلال القيادي الحاج (52 عاماً)، بعد اقتحام منزله في قرية جلقموس في 10 شباط/ فبراير عام 2021، وحولته للاعتقال الإداري الذي جرى تمديده أكثر من مرة.


والقيادي الحاج أسير سابق، أمضى ما يزيد عن 18 عاماً في سجون الاحتلال معظمها في الاعتقال الإداري، وهو متزوج ولديه ثلاثة من الأبناء.

ويعاني من مشاكل صحية أبرزها آلام في ظهره "ديسك" وذبحة صدرية سببها الاعتقالات المتكررة لدى الاحتلال، وزادت ظروف السجن القاسية من معاناته، حيث أنه لا يمضي سوى أوقات قصيرة خارج السجن وما تلبث سلطات الاحتلال أن تعيد اعتقاله.

#عبد الباسط الحاج #حماس

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