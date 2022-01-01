  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إشتية يصل شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ

الأحد 06 نوفمبر 2022 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
إشتية يصل شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ



شرم الشيخ/سما/

وفا- وصل رئيس الوزراء محمد إشتية، اليوم الأحد، إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، للمشاركة في قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27 والتي تنطلق فعالياتها اليوم حتى 18 الجاري.

وكان في استقبال اشتية الذي يترأس وفدا حكوميا رفيع المستوى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية المصري عاصم الجزار، وسفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، ورئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي.

ويتضمن جدول أعمال الافتتاح الإجرائي، كلمة افتتاحية من ألوك شارما رئيس COP26، ومن ثم تسليم رئاسة المؤتمر إلى رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ إلى جمهورية مصر العربية.

ويشهد فعاليات قمة المناخ "المؤتمر السابع والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) حضورا دوليا رفيع المستوي من رؤساء الدول والوزراء والمفاوضون، ونشطاء في مجال المناخ ورؤساء البلديات، ومن المجتمع المدني والمعنيين بقضايا البيئة من كافة دول العالم.

ويأمل القائمون على المؤتمر الخروج بتوصيات، لاتخاذ إجراءات بشأن مجموعة من القضايا الحاسمة لمعالجة حالة الطوارئ المناخية - انطلاقًا من الحد بشكل عاجل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبناء القدرة على الصمود والتكيف مع الآثار الحتمية لتغير المناخ، وصولًا إلى الوفاء بالتزامات تمويل العمل المناخي في البلدان النامية.

ــــــ

#رئيس الوزراء محمد اشتية #قمة المناخ

الأكثر قراءة اليوم

غضب إسرائيلي بعد دعوة رئيس بلدية الخليل إلى قتل وتسليم الكلاب الضالة

لهذه الأسباب.. "قادر 100" يؤرق "إسرائيل"

موقع عبري يكشف عن مشروع إسرائيلي جديد لتبييض صورة الاحتلال

فلسطين على موعد مع أول منخفض جوي.. هذه تفاصيله

من هو المتطرف إيتمار بن غفير؟

هل يشهد قطاع غزة حربا جديدة بعد فوز نتنياهو بانتخابات الكنيست؟

انعقاد "المؤتمر الشعبي الفلسطيني - 14 مليون" للمطالبة بإعادة بناء منظمة التحرير

الأخبار الرئيسية

bca3e6456a5bdb5359ea97397fa7154d

هآرتس تهاجم رئيسة حزب العمل الإسرائيلي: قدمت لنتنياهو الحكم على طبق من فضة

نيويورك تايمز: هذه أسباب عودة اليمين المتطرف في "إسرائيل"

البرناوي-baf8449c-15f8-4fb2-ace3-faf5b3aa8c01

غزة: تشييع جثمان المناضلة الوطنية فاطمة البرناوي

صحيفة عبرية : لماذا لم يهنئ كبار المسؤولين الأمريكيين نتنياهو بفوزه في الانتخابات؟

وزير التجارة والصناعة البحرينيّ يتناول الساندويش العراقيّ (صبيح) برفقة نظيرته بتل أبيب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية