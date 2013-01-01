فلسطينيات تبدأ المخيم التدريبي لمناظرات جامعات الضفة الغربية

رام الله/سما/

بدأت مؤسسة فلسطينيات في مدينة رام الله، مخيم تدريبي لنادي مناظرات فلسطين، بمشاركة 10 جامعات من الضفة الغربية، وذلك ضمن برنامج نادي المناظرات الذي تنفذه فلسطينيات بالشراكة مع مؤسسة أولف بالمة السويدية ووزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينية.



وقالت وفاء عبد الرحمن مديرة مؤسسة فلسطينيات في افتتاح المخيم التدريبي، إن الدوري هذا العام مختلفًا، إذ تشارك 10 جامعات من مدن الضفة الغربية، وهو ليس مجالًا للتنافس بقدر ما هو تحدٍ للاحتلال والتفاف على الحواجز التي يصنعها بين القرى والمدن الفلسطينية، وإجراءات الفصل التي يفرضها في الضفة الغربية، فهو فرصة لالتقاء الطلبة والتعارف فيما بينهم وهذا هو الأهم.



وتابعت عبد الرحمن إن الدوري مستمر منذ عام 2013 باستثناء عام 2020 حيث توقف اضطرارًا بسبب أزمة جائحة كورونا، لكنه سنويًا يشهد تطورًا وإقبالًا أكبر من الطلبة والجامعات، كون المناظرات تعطي الطلبة الفرصة لإبراز قدراتهم في البحث وإعمال لغة العقل والمنطق في الخطاب، معبرة عن أملها أن يتمكن الفريقان الفائزان من الضفة والقطاع من الالتقاء للخروج بالفائز على مستوى فلسطين، مثلما حدث لمرة واحدة عام 2018م.



بدوره قال د.أيمن الهودلي، رئيس وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية، إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ اليوم الأول لتوقيع الاتفاقية مع مؤسسة فلسطينيات عام 2017 وهي تنظر لهذا البرنامج بأهمية كبيرة، فهذا البرنامج الذي يقوم على تنمية الحوار المبني على التعددية وتقبل وجهة نظر الآخر وهذا نابع من إيمان الوزارة أن الجامعات الفلسطينية هي لبنة التغيير لمستقبل فلسطيني حر.



وتابع إن العملية التعليمية ليست منحصرة في المواد الأكاديمية، بل تتعداها إلى الأنشطة اللامنهجية التي تعزز إعمال العقل والمنطق لذلك أبدت الوزارة منذ اليوم الأول استعدادها للدخول في هذا البرنامج ورعايته وتقديم كل التسهيلات له، خاصة وأن تجربة السنوات الماضية كانت ممتازة ويتم تقييمها بعد كل مرة وسد الثغرات التي يتم ملاحظتها وكل عام يحدث تطوير وتقدم وهذا العام تشارك 10 جامعات وهناك جامعات أخرى تنتظر كي تنضم للبرنامج.