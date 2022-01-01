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محافظ سلطة النقد يلتقي السفير المصري لدى فلسطين

الأحد 06 نوفمبر 2022 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ سلطة النقد يلتقي السفير المصري لدى فلسطين



رام الله/سما/

التقى محافظ سلطة النقد فراس ملحم، اليوم الأحد، في رام الله، بالسفير المصري لدى دولة فلسطين إيهاب سليمان، بحضور نائب المحافظ محمد مناصرة.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء آخر تطورات القطاع المصرفي الفلسطيني، والجهود التي تبذلها سلطة النقد للحفاظ على استقراره وتنميته وتطوير أعماله، والخطط الاستراتيجية التي يجري العمل عليها لتعزيز البنية التحتية اللازمة في عملية التحول الرقمي بعمل القطاع المصرفي، مشيراً إلى دور التكنولوجيا المالية في تحريك عجلة الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز التنمية المستدامة.

وتقدم المحافظ بالتهنئة للسفير سليمان بتوليه منصب سفير جمهورية مصر لدى دولة فلسطين، مؤكداً على عمق العلاقة الأخوية التاريخية بين الشعبين.

#سلطة النقد

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