رفض فلسطيني للمؤتمر الشعبي

رام الله/سما/

قال عضو المجلس الوطني وليد العوض، إن ما يسمى بالمؤتمر الشعبي الذي يسعى البعض لعقده في الوطن والشتات هو محاولة لتشكيل بديل عن منظمة التحرير الوطنية الممثل الشرعي والوحيد لأبناء شعبنا، مبينًا أن ذلك يحمل مخاطر كبيرة ضد قضيتنا، خاصة في ظروف تصاعد اليمين الاحتلالي المتطرف خلال الانتخابات الأخيرة.

وأكد العوض في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأحد، أن أي محاولة لإضعاف أو تشكيل بديل عن منظمة التحرير يندرج في إطار خدمة الاحتلال، بغض النظر عن النوايا التي يسعى البعض لتقديمها، مشددًا على أن منظمة التحرير اكتسبت صفتها بكونها الممثل الشرعي والوحيد من خلال تضحيات أبناء شعبنا وآلاف الأسرى والجرحى.

ودعا العوض أبناء شعبنا لعدم الانصياع وراء هذه الدعوات والالتفاف حول منظمة التحرير والحرص على تعزيزها وإصلاحها.

نقيب الصحفيين: منظمة التحرير بنيت بتضحيات شعبنا ومحاولات الالتفاف عليها ستفشل

و قال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، إن منظمة التحرير بنيت بتضحيات مئات آلاف الشهداء وعذابات الجرحى والأسرى، وهي الهوية الجامعة لشعبنا.

وشدد أبو بكر في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الأحد، على أن أي محاولات للالتفاف عليها ستبوء بالفشل أمام السجل التاريخي والتضحيات الجسام.

وقال: إن نقابة الصحفيين والنقابات الأخرى هي جزء أساسي من مكونات المنظمة ونتمسك بتمثيلها كممثل شرعي ووحيد لشعبنا.

مجدلاني: عقد ما يسمى "المؤتمر الشعبي" هدية للاحتلال الذي يسعى لضرب تمثيل شعبنا

قال أمين عام جبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، إنّ عقد ما يسمى المؤتمر الشعبي، يأتي في إطار إيجاد بديل لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف مجدلاني في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأحد، أن عقد المؤتمر تحت أيّ مبرّر يشكّل أكبر هديّة لدولة الاحتلال التي تسعى لضرب تمثيل أبناء شعبنا، والقضاء على منظّمة التحرير.

وأضاف أنّ تفعيل مؤسّسات منظّمة التحرير يأتي عبر إجراء حوار مباشر مع قيادة المنظمة وليس عبر محاولة إيجاد أجسام موازية.

وأوضح مجدلاني أنّ عقد المؤتمر يساهم في حصول انقسام جديد في صفوف شعبنا، وضرب الوحدة الوطنيّة.

أبو يوسف: منظمة التحرير تقود النضال الوطني ومحاولات الالتفاف عليها ستفشل

قال أمين عام جبهة التحرير الفلسطينيّة واصل أبو يوسف، إنّ دعوات ما يسمّى المؤتمر الشّعبي لتشكيل مجلس وطني، تأتي في سياق تكريس الانقسام، وهذه المحاولات قديمة جديدة، ولا يمكن القبول بها إلا من داخل أطر المنظمة فقط.

وأكد أبو يوسف في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأحد، أنّ منظمة التحرير هي التي تقود الكفاح والنضال الوطني ومحاولات الالتفاف عليها ستفشل.

أبو العردات: الفصائل في لبنان ستقاطع أي مؤتمرات خارج إطار الشرعية الوطنية

أكد أمين سر فصائل منظمة التحرير في لبنان فتحي أبو العردات، أن أي نشاط أو مؤتمر يجري التنسيق له خارج سياق وإطار منظمة التحرير مرفوض وغير مقبول، ومجرد الدعوة لمثل هذه المؤتمرات يساهم في تكريس الانقسام والابتعاد عن الوحدة الوطنية.

وشدد أبو العردات في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأحد، على أن الفصائل في لبنان وأعضاء المجلس الوطني ستقاطع مثل هذه النشاطات والمؤتمرات الخارجة عن الشرعية والمرجعية، والتي لا تخدم القضية الفلسطينية بل تعزز حالة الانقسام.

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