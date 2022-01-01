نجم منتخبنا عمر حنتولي أفضل لاعب في بطولة آسيا للأندية للتايكواندو

القدس المحتلة/سما/

حصل لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو ونادي الشارقة عمر حنتولي، على جائزة أفضل لاعب في بطولة آسيا للأندية التي أقيمت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وتوج فيها بالميدالية الذهبية.

ووقع الاختيار على حنتولي بعد انتصاره في النزالات الأربعة التي خاضها وفاز فيها جمعيها بنتيجة عدم التكافؤ.

كما حصل الحكم الدولي الفلسطيني عمرو الأقرع على جائزة أفضل حكم في بطولة عن جدارة واستحقاق، بعد إدارته لعدد من المباريات النهائية حيث أظهر خلالها مستوى عاليا في التحكيم.

وهنأ الاتحاد، حنتولي والحكم الأقرع، مؤكدا أن التايكواندو الفلسطينية تتقدم على الصعيدين الفني والإداري، ضمن رؤية الاتحاد وخطته التي تسعى للارتقاء بكافة مكونات اللعبة.

ـــــ