إحالة 12 مخالفا للنيابة العامة للجرائم الاقتصادية

رام الله/سما/

أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، 12 مخالفا للنيابة العامة للجرائم الاقتصادية خلال الشهر الماضي على خلفية التلاعب بالأسعار والاتجار بمواد تالفة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، أن طواقمها نفذت الشهر الماضي، 378 جولة تفتيشية شملت 2441 منشأة تم خلالها ضبط 76 طنا مواد منتهية الصلاحية، ومخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية اغلبها منتجات غير وطنية.

وأخطرت الطواقم 65 مخالفا لتصويب وضعهم القانوني، كما تعاملت مع 61 شكوى وردت عبر الرقم المباشر 129، تركز حول ارتفاع اسعار بعض السلع، والتبليغ عن مواد منتهية الصلاحية.