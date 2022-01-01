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"الخارجية": حراكنا متواصل لحشد أوسع ضغط دولي للإفراج عن الأسير المريض أبو حميد

الأحد 06 نوفمبر 2022 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": حراكنا متواصل لحشد أوسع ضغط دولي للإفراج عن الأسير المريض أبو حميد



رام الله/سما/

 قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن حراكها مستمر في العالم، للإفراج عن الأسير المريض ناصر أبو حميد من سجون الاحتلال.

وأوضح المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين أحمد الديك في بيان اليوم الأحد، أنه وبناء على تعليمات الوزير رياض المالكي طلبت الوزارة من سفراء دولة فلسطين ومندوبيها الدائمين التوجه العاجل لوزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في البلدان المضيفة ولجميع المسؤولين الأمميين ذوي الاختصاص للمطالبة بضغط دولي فاعل على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسير أبو حميد، وزودتهم بتقرير طبي مصدق حسب الأصول يوصي فيه الطبيب المختص بالإفراج الفوري عنه لخطورة وضعه.

#الخارجية الفلسطينية #الأسير ناصر أبو حميد

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