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قوات القمع تقتحم غرفتي 30 و35 في سجن "هداريم"

الأحد 06 نوفمبر 2022 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اليوم الاحد، غرفتي (30، و35) في سجن "هداريم" ونفّذت عملية تفتيش واسعة، وخربت مقتنيات الأسرى، وجرى إغلاق السّجن لمدة ثلاث ساعات متتالية.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، أنه خلال الأسبوع الماضي وحتى اليوم سُجل تصاعد في عمليات الاقتحام، حيث جرى اقتحام لقسم الأسرى في سجن "عسقلان"، كما جرى اقتحام لقسم (14) في سجن "عوفر"، واليوم في سجن "هداريم".

يذكر أن عدد الأسرى في سجن "هداريم" (80) أسيرا، وغالبيتهم من الأحكام العالية والمؤبدات ومن قادة الحركة الأسيرة.

يشار إلى أنّ عمليات القمع والاقتحامات تُشكّل أبرز أدوات السيطرة والرقابة على الأسرى، التي تحاول إدارة السّجن من خلالها ضرب أي حالة "استقرار" داخل أقسام الأسرى، فمنذ عام 2019 على وجه الخصوص صعّدت إدارة السجون من تنفيذ عمليات الاقتحام والتي اعتبرت الأعنف منذ ما يزيد على 10 أعوام، لا سيما فيما يتعلق بالاقتحامات التي تنفذها قوات "المتسادا".

#قوات القمع

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