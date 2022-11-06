كتائب القسام تنعي أحد أبرز قادتها بغزة

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نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس ظهر اليوم الأحد قائدها الميداني علي حسني عرفة "أبو حسني".

وكان عرفة قد وافته المنية ظهر اليوم بعد صراع مع المرض.

البيان كاملا:

{وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ}

بيان عسكري صادر عن:

... ::: كتائب الشهيد عز الدين القسام ::: ...

القسام يزف القائد المجاهد علي عرفة والذي توفي بعد صراع مع المرض

بكل آيات الإيمان بقضاء الله وقدره، وبعزة المؤمنين الواثقين بنصر الله وفرَجه، وبشموخ المجاهدين القابضين على جمرتي الدين والوطن المرابطين على ثغور الوطن الحبيب محتسبين عملهم وجهادهم وحياتهم ومماتهم لله رب العالمين.

تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام- الجناح العسكري لحركة حماس إلى العلا فارساً من فرسانها الميامين:

القائد القسامي/ علي حسني حسن عرفة "أبو حسني"

(49 عامًا) من مسجد "بئر السبع" في حي الشيخ رضوان بغزة

والذي توفي اليوم الأحد 12 ربيع الثاني 1444هـ الموافق 06/11/2022م بعد صراعٍ مع المرض، ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً.

ونسأل الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون..

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد،،،

كتائب الشهيد عز الدين القسام – فلسطين

الأحد 12 ربيع الثاني 1444هـ

الموافق 06/11/2022م