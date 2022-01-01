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"التربية" تعلن نتائج الثانوية العامة للأسرى في معتقلات الاحتلال

الأحد 06 نوفمبر 2022 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية" تعلن نتائج الثانوية العامة للأسرى في معتقلات الاحتلال



رام الله / سما /

 عقدت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، اجتماعاً للجنة الامتحانات العامة ؛ لمناقشة وإقرار نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام 2022 للأسرى في معتقلات الاحتلال بناءً على ما جاء في اتفاقية التفاهم بين الوزارة وهيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وقد تم استعراض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مع الهيئة، إذ تم التعاطي الإيجابي بأقصى درجات المرونة والمسؤولية العالية؛ بما يعزز صمود المعتقلين ويمنحهم الحق في التعلم والتقدم للامتحان حيثما كان ذلك ممكناً أو متاحاً؛ حيث نجح في الامتحان (406) من الأسرى.

وفي نهاية الاجتماع توجهت الوزارة والهيئة، بالتحية والتقدير لأسرانا البواسل القابعين خلف القضبان، كما تقدمت بالتهنئة لهم ولذويهم على هذا الإنجاز، رغم المعيقات الجمة التي وضعها الاحتلال بهدف حرمانهم من التعليم والعيش بحرية وكرامة.

كما أشارت "التربية" إلى أنه يمكن الاطلاع على نتائج الأسرى عبر موقعها: (www.moe.pna.ps)، وكذلك عبر موقع هيئة شؤون الأسرى والمحررين (www.Cda.gov.ps)، وسيتم توزيع كشوف العلامات يوم غد الاثنين في مديريات التربية والتعليم.

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