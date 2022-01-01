رام الله.. تشييع جثمان الشهيد مصعب نفل في المزرعة الشرقية

رام الله / سما /

شُيّع المواطنون، اليوم الاحد، جثمان الشهيد مصعب محمد نفل (18 عاما) إلى مثواه الأخير،.

وخرج المئات في جنازة الشهيد نفل، التي انطلقت من مجمع فلسطين الطبي برام الله، الى منزله في بلدة المزرعة الشرقية، شرق رام الله.

وكانت مصادر محلية، أفادت بأن قوات الاحتلال أطلقت النار الليلة الماضية، صوب شابين قرب طريق ترابية تؤدي إلى قرية المزرعة الشرقية، شرق رام الله، وتطل على منطقة "عيون الحرامية" بالقرب من بلدة سنجل شمال المحافظة، ما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة.

ولاحقا، أعلنت وزارة الصحة، أن الشاب مصعب محمد محمود نفل (18 عاما)، أصيب برصاص الاحتلال الحي في القلب قرب بلدة سنجل، وجرى نقله إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله، ووصفت إصابته بالحرجة جدا، قبل أن يعلن عن ارتقائه شهيدا متأثرا بإصابته.