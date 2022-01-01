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اصابات بالاختناق .. السيطرة على حريق للأجهزة الكهربائية بغزة

الأحد 06 نوفمبر 2022 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابات بالاختناق .. السيطرة على حريق للأجهزة الكهربائية بغزة



غزة/ سما /

تعاملت طواقم الدفاع المدني في محافظة غزة، مع حريق محدود نشب صباح اليوم الأحد، في "طابلون الكهرباء" داخل معرض "ضبان للأجهزة الكهربائية وأدوات الغاز"، بمنطقة الزيتون وسط مدينة غزة، نتج عنه إصابة سبعة عاملين ومواطنين بحالات اختناق.

وقال الرائد محمود بصل المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني إن طواقم الدفاع المدني تفقدت مكان الحريق الذي تم السيطرة عليه، مشيرا إلى أن الحريق نشب في "طابلون الكهرباء" الخاص بالمحلات المعرض.

وأضاف أن طاقم إسعاف الدفاع المدني قدم الإسعافات الأولية للمصابين الذين تعرضوا للاختناق من الحريق، ونقلت بعضهم إلى مجمع الشفاء الطبي لتلقي العلاج اللازم. وأضاف أن فريق التحقيق يبحث لمعرفة سبب الحريق.

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