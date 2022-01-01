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حماس تنعى الشهيد نفل وتؤكد المضي بطريق المقاومة حتى التحرير

الأحد 06 نوفمبر 2022 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس  إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم، شهيد فلسطين المجاهد: مصعب محمد محمود نفل (18 عامًا)، والذي ارتقى بنيران الاحتلال مساء أمس السبت، قرب بلدة سنجل شمال رام الله.

وقالت الحركة في تصريح صحفي الأحد:" إنّ هذه الدماء السيّالة في ربوع الوطن السليب ستكون لعنةً تطارد هذا المحتل في كل زقاق"، مشددة على أنها لن يهدأ لشعبنا بالٌ حتى يستعيد حقّ الشهداء ويثأر لدمائهم الزكية على طريق التحرير والعودة.

وتقدمت الحركة بالتعزية من ذوي الشهيد ومحبيه، متوجهة بتحية المقاومة إلى شباب فلسطين وثوارها الأبطال، الذين يتصدون لاقتحامات العدو الهمجية، ويقفون بوجه جرائمه الإرهابية، داعية لعدم تفويت أي فرصة لاستهداف جنود العدو والتربص بالمستوطنين الذين يعربدون في أرضنا المحتلة.

#حماس #المقاومة

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