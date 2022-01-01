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مستوطنون يدمرون شبكة ري ويتلفون محاصيل زراعية جنوب غرب الخليل

الأحد 06 نوفمبر 2022 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

دمر مستوطنون، اليوم الاحد، شبكة ري واتلفوا محاصيل زراعية في منطقة "عين فرعا"، جنوب غرب الخليل.

وقال المواطن نصر حجة ، إن مجموعة من مستوطني "ادورا" المقامة على اراضي المواطنين، هاجموا حقول المواطنين الزراعية في منطقة "عين فرعا"، ودمروا شبكات الري واتلفوا محاصيل زراعية.

وأضاف أن عين فرعا هي احدى الينابيع الطبيعية المنتشرة في تلك المنطقة ويعتمد عليها الاهالي في ري محاصيلهم الزراعية، وتتعرض تلك المنطقة بشكل مستمر لاعتداءات واقتحامات من قبل المستوطنين، الذين ينصبون خياما ويقيمون صلوات تلمودية وحفلات صاخبة هناك، في محاولة منهم للاستيلاء عليها، لصالح توسيع مستعمرة "ادورا" المجاورة.

#الخليل #مستوطنون #عين فرعا

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