قناة عبرية : "إسرائيل" مستاءة من تحرك فلسطيني لدى محكمة العدل ضدها

القدس المحتلة / سما /

أكّدت وسائل الإعلام العبرية، صباح يوم الأحد، على أنّ "إسرائيل" مستاءة للغاية من تحرك فلسطيني لدى محكمة العدل الدوليّة في مدينة لاهاي، ضد قضية ممارساتها بالضفة الغربية، الأسبوع المقبل.

وبحسب إذاعة "كان" العبرية، فإنّ "إسرائيل" تتوقع أنّ فرص تمرير هذه القضية والموافقة عليها في الأمم المتحدة عالية للغاية.

وقالت: "السلطة الفلسطينية بدأت مجددًا في الترويج لاقتراح داخل الأمم المتحدة يتم بموجبه تقديم استئناف إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، من أجل صياغة رأي قانوني حول الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية".

وتابعت: "الفلسطينيين يسعون عبر نيكاراغو إلى إعلان أنّ الاحتلال الإسرائيلي المستمر للضفة الغربية يمثل عملية ضم بشكل واضح للأراضي الفلسطينية، وبالتالي يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات سابقة لمجلس الأمن".

وأشارت إلى أنّه سيكون الأسبوع المقبل نقاش حول هذه القضية في الأمم المتحدة، وسيطالب السفير"الإسرائيلي" جلعاد أردان بطرح القضية للتصويت.