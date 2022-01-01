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المستوطنون يبنون بؤرة استيطانية جديدة شرق الخليل

الأحد 06 نوفمبر 2022 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المستوطنون يبنون بؤرة استيطانية جديدة شرق الخليل



القدس المحتلة / سما /

 اعاد مجموعة من المستوطنين المتطرفين بناء بؤرة استيطانية قديمة في منطقة البويرة شرق مدينة الخليل، على ارض تملكها عائلة جابر.

وتسمى المنطقة بالتلة رقم 18 وتعتبر احد اهم اهداف المستوطنين للسيطرة على جبال ومنطقة البويرة لتوسيع ما يسمى مستعمرة "كريات اربع:.

وقال مؤسس تجمع شباب ضد الاستيطان المهندس عيسى عمرو، ان المستوطنين يحاولون عزل منطقة البويرة عن محيطها من اجل طرد سكانها وتوسيع حدود مستوطنة "كريات اربع" على حساب الحقوق الفلسطينية.

واضاف عمرو، ان المستوطنين منذ حوالي اسبوع وهم يعربدون ويعتدون على الممتلكات الفلسطينية في محيط مستوطنة "كريات اربع" وبحراسة جيش الاحتلال وبدون تدخل اي جهة سياسية او حكومية وتم ترك المواطنين لمواجهة مصيرهم لوحدهم في تلك المناطق، وما زالت منطقة واد الغروس مغلقة بالكامل على المواطنين، منذ عملية الجعبري الاسبوع الماضي، وهي منطقة اخرى مستهدفه استيطانيا.

وناشد عمرو المؤسسات والقيادة الفلسطينية مساعدة الاهالي في تلك المناطق وتسليط الضوء عليهم وعلى معاناتهم لتشجيعهم على البقاء والحفاظ على الهوية والارض الفلسطينية.

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