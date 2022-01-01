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"تعليم غزة": تضرر مدرسة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير

الأحد 06 نوفمبر 2022 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"تعليم غزة": تضرر مدرسة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير



غزة/ سما /

 ذكرت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن مدرسة مريم بنت عمران الثانوية للبنات بالمحافظة الوسطى، تضررت نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة يوم الجمعة الماضي.

وقالت الوزارة، إن زجاج العديد من النوافذ قد تحطم وتطايرت بعض الشبابيك من مكانها وتكسرت إطاراتها، كما حدثت تشققات في جدران العديد من الفصول والغرف الإدارية والمرافق المدرسية.

واستنكرت الوزارة العدوان الذي طال المدرسة والمناطق المدنية وروع الأطفال، داعيةً مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية إلى لجم الاحتلال عن ارتكاب جرائمه بحق شعبنا والمؤسسات التعليمية وطلبة المدارس.

ونوهت إلى أنها تبذل جهوداً كبيرة مع المانحين لبناء مدارس لخدمة الطلبة، لكن الاحتلال بكل بساطة وبدون أي مبرر يقصف هذه المدارس ويُلحق الضرر والتخريب فيها.

#تعليم غزة

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