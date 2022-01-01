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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأحد 06 نوفمبر 2022 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الخميس.

* "يديعوت أحرونوت":

- 27 عاما على اغتيال اسحق رابين

- المعركة على الحقائب الوزارية: نتنياهو يدرس تعيين سموتريتش وزيرا للمالية لكن الصلاحيات لمكتبه  

- نتنياهو سيلتقي اليوم رؤساء الأحزاب اليمينية والدينية  

- مصدر في الليكود: نتنياهو ودرعي ضد سموتريتش  

- الليكود يهدد بالتمرد على نتنياهو اذا لم يعين وزراء منه في وزارات مهمة

- الأقصى خط احمر: رؤساء سلطات عربية قلقون من تعيين بن غبير وزيرا للأمن الداخلي

* "معاريف":

- مسؤولون في الليكود: نتنياهو سيبقي بعض الوزارات بيده لكي يوسع ائتلافه  

- نتنياهو يواجه مهمة معقدة في تشكيل الائتلاف من حيث توزيع الحقائب  

- الخلاف على وزارات الامن والمالية والقضاء والامن الداخلي والتربية والتعليم  

- حزب يش عتيد يتهم غانتس بخسارة الانتخابات  

- روسيا تهدد إسرائيل اذا ما زودت أوكرانيا بالسلاح  

* "هآرتس":

- اتصالات لتشكيل الحكومة القادمة  

- توماس فريدمان الكاتب في صحيفة نيويورك تايمز: إسرائيل التي عرفناها لم تعد كما كانت وتختلف كليا ويبدو انها دخلت في نفق مظلم  

- رام فرومان: نحن -العلمانيين- نطالب بحكم ذاتي في تل ابيب  

- جدعون ليفي: بن غفير هو الوجه الحقيقي للجيش في المناطق المحتلة

#الصحف الإسرائيلية

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