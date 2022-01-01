فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الخميس.
* "يديعوت أحرونوت":
- 27 عاما على اغتيال اسحق رابين
- المعركة على الحقائب الوزارية: نتنياهو يدرس تعيين سموتريتش وزيرا للمالية لكن الصلاحيات لمكتبه
- نتنياهو سيلتقي اليوم رؤساء الأحزاب اليمينية والدينية
- مصدر في الليكود: نتنياهو ودرعي ضد سموتريتش
- الليكود يهدد بالتمرد على نتنياهو اذا لم يعين وزراء منه في وزارات مهمة
- الأقصى خط احمر: رؤساء سلطات عربية قلقون من تعيين بن غبير وزيرا للأمن الداخلي
* "معاريف":
- مسؤولون في الليكود: نتنياهو سيبقي بعض الوزارات بيده لكي يوسع ائتلافه
- نتنياهو يواجه مهمة معقدة في تشكيل الائتلاف من حيث توزيع الحقائب
- الخلاف على وزارات الامن والمالية والقضاء والامن الداخلي والتربية والتعليم
- حزب يش عتيد يتهم غانتس بخسارة الانتخابات
- روسيا تهدد إسرائيل اذا ما زودت أوكرانيا بالسلاح
* "هآرتس":
- اتصالات لتشكيل الحكومة القادمة
- توماس فريدمان الكاتب في صحيفة نيويورك تايمز: إسرائيل التي عرفناها لم تعد كما كانت وتختلف كليا ويبدو انها دخلت في نفق مظلم
- رام فرومان: نحن -العلمانيين- نطالب بحكم ذاتي في تل ابيب
- جدعون ليفي: بن غفير هو الوجه الحقيقي للجيش في المناطق المحتلة