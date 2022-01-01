  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يقتحم مدرسة اللبن الساوية ويهدد المعلمين والطلبة بإطلاق النار عليهم

الأحد 06 نوفمبر 2022 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدرسة اللبن الساوية الثانوية جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن جنود الاحتلال اقتحموا المدرسة مرتين بأقل من ساعة، وهددوا بإغلاقها والاعتداء على المعلمين وإطلاق النار على كل طالب يلقي الحجارة عليهم، حسب ادعائهم.

يشار الى ان مدرسة اللبن الساوية تعرضت لإغلاق لإكثر من مرة، من قبل قوات الاحتلال التي تنتشر على الطريق الواصل اليها، وتعرقل وصولهم الى مقاعدهم الدراسية.

وكان عدد من المواطنين أصيبوا، اليوم، بحالات اختناق في بلدة الساوية، عقب تصديهم لمحاولة الاحتلال استمكال العمل بشق طريق استيطاني شرق البلدة.

#الاحتلال #مدرسة اللبن الساوية

الأكثر قراءة اليوم

غضب إسرائيلي بعد دعوة رئيس بلدية الخليل إلى قتل وتسليم الكلاب الضالة

لهذه الأسباب.. "قادر 100" يؤرق "إسرائيل"

الاستعداد لمعركة "يوم القيامة".. جيش الاحتلال يكشف مخاوفه من أي مواجهة قادمة

فلسطين على موعد مع أول منخفض جوي.. هذه تفاصيله

هل يشهد قطاع غزة حربا جديدة بعد فوز نتنياهو بانتخابات الكنيست؟

من هو المتطرف إيتمار بن غفير؟

موقع عبري يكشف عن مشروع إسرائيلي جديد لتبييض صورة الاحتلال

الأخبار الرئيسية

هكذا فاز.. نتنياهو يلتقي اليوم قادة أحزاب كتلته اليمينية وسط صعوبات قد يواجهها

dPqVB

موقع عبري يكشف عن مشروع إسرائيلي جديد لتبييض صورة الاحتلال

البحرين تطمئن "إسرائيل" بعد فوز نتنياهو: سنواصل بناء شراكتنا مع "تل أبيب"

0c86dac0-ce37-4f40-8920-04c5b8cccefa

لهذه الأسباب.. "قادر 100" يؤرق "إسرائيل"

استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص الاحتلال شمال رام الله

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية