الاحتلال يقتحم مدرسة اللبن الساوية ويهدد المعلمين والطلبة بإطلاق النار عليهم

نابلس / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدرسة اللبن الساوية الثانوية جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن جنود الاحتلال اقتحموا المدرسة مرتين بأقل من ساعة، وهددوا بإغلاقها والاعتداء على المعلمين وإطلاق النار على كل طالب يلقي الحجارة عليهم، حسب ادعائهم.

يشار الى ان مدرسة اللبن الساوية تعرضت لإغلاق لإكثر من مرة، من قبل قوات الاحتلال التي تنتشر على الطريق الواصل اليها، وتعرقل وصولهم الى مقاعدهم الدراسية.

وكان عدد من المواطنين أصيبوا، اليوم، بحالات اختناق في بلدة الساوية، عقب تصديهم لمحاولة الاحتلال استمكال العمل بشق طريق استيطاني شرق البلدة.