رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الأحد، في عناوينها خبر استشهاد الشاب مصعب نفل من المزرعة الشرقية وإصابة آخر بجروح خطيرة في كمين للاحتلال قرب سنجل.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "القدس":

- شهيد وإصابة آخر بجروح خطيرة قرب سنجل

- اصابات ومواجهات واعتداءات للمستوطنين

- ناشطون سياسيون: ما بعد الانتخابات الإسرائيلية.. المرحلة القادمة مصيرية وصعبة

- استباقا لتكليفه بتشكيل الحومة: نتنياهو يجتمع بأحزاب معسكر اليمين اليوم

* "الحياة الجديدة":

- استشهاد شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة في كمين للاحتلال قرب سنجل

- اصابات خلال مواجهات في البيرة ومحيط جامعة القدس واعقتال 8 مواطنين من الضفة بينهم فتاة مقدسية

- المجلس الوطني يستنكر دعوة ما يسمى "المؤتمر الشعبي الفلسطيني" لعقد مؤتمرات في الوطن والشتات

- ملك بلغاريا يؤكد تضامنه مع الشعب الفلسطيني

* "الأيام":

- شهيد ومصاب بجروح خطيرة قرب بلدة سنجل ومواجهات واصابات في البيرة وابو ديس وكفر قدوم

- مستوطنون يهاجمون مركبات ومنازل وقاطفي ثمار الزيتون في مناطق عدة

- نتنياهو يجتمع بأحزاب معسكر اليمين اليوم استباقا لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة

- فصائل منظمة التحرير تقاطع تنظيم نشطاء "مؤتمراً شعبياً" افتراضيا.. و"المجلس الوطني" يعقب: المؤتمر دعوة لتكريس وتعزيز الإنقسام.