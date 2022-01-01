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إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة الساوية

الأحد 06 نوفمبر 2022 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

أصيب، اليوم الاحد، عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الساوية، جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن عددا من المواطنين اصيبوا بحالات اختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع، عقب تصديهم لمحاولة الاحتلال استمكال العمل بشق طريق استيطاني شرق البلدة.

وأضاف أن الاحتلال يحاول فرض أمر واقع بشق طريق من اراضي البلدة تصل الى مستوطنة "عيليه"، واستخدامها كطريق لدخول العمال اليها؛ وهو الامر الذي رفضه الاهالي ومنعوا العمال المرور منها.

وأوضح دغلس أن الاحتلال شرع بشق الطريق قبل عدة شهور، ودمر خلال عمليات التجريف انابيب المياه الواصلة للنبع المغذي للقرية.

#إصابات #الاحتلال #بلدة الساوية #نابلس

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