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الطقس: ارتفاع على الحرارة

الأحد 06 نوفمبر 2022 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: ارتفاع على الحرارة



رام الله / سما /

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأحد غائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الإثنين المقبل غائماً جزئياً بوجه عام ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتصبح حول معدلها السنوي العام، وفي ساعات الليل هناك فرصة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء، فتتأثر البلاد اعتباراً من ساعات الصباح الباكر بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط الامطار على مختلف المناطق، وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائج.

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