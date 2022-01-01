مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين غرب سلفيت

سلفيت/سما/

هاجم مستوطنون، مساء اليوم السبت، مركبات المواطنين بالحجارة على الشارع الرئيس لقرية حارس غرب سلفيت، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد رئيس مجلس قروي حارس عمر سمارة إن مجموعة من المستوطنين تجمهروا عند المدخل الغربي للقرية، ورشقوا سيارات المواطنين بالحجارة ما أدى إلى تضرر بعضها، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة عند مدخل البلدة بالتزامن مع هجوم المستوطنين.

وأشار سمارة إلى أهالي قرية حارس تصدوا لهجوم المستوطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال التي تواجدت لتأمين الحماية للمستوطنين، لافتا إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفا

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