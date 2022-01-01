  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين شرق الخليل

السبت 05 نوفمبر 2022 09:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين شرق الخليل



الخليل/سما/

هاجم مستوطنون من مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل، اليوم السبت، منازل المواطنين في منطقتي "واد النصارى" و"واد الحصين".  

وذكرت مصادر محلية، أن مجموعة من المستوطنين نظموا مسيرة استفزازية بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، وهاجموا منازل المواطنين في المنطقة بالحجارة والنفايات، وأشاعوا بصراخهم وشتمهم المواطنين أجواء من الرعب والهلع بين الأطفال.

وأضافت، أن اعتداءات المستوطنين المدججين بالسلاح على المواطنين العزّل وممتلكاتهم سجلت في الآونة الأخيرة تصاعدا ملحوظا، موضحا أن هذه الاعتداءات باتت تتم بصورة شبه يومية على مرأى من قوات الاحتلال التي توفّر الحماية للمستوطنين.

#الاستيطان #الخليل

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

غزة: مصرع طفل في ظروف غامضة

الاستعداد لمعركة "يوم القيامة".. جيش الاحتلال يكشف مخاوفه من أي مواجهة قادمة

محلل إسرائيلي: الجيش يغلق عدة مناطق بالضفة الغربية لهذا السبب ..

انعقاد "المؤتمر الشعبي الفلسطيني - 14 مليون" للمطالبة بإعادة بناء منظمة التحرير

بايدن يصف بلدا إسلاميا بأنه "مكان نسيه الله"

جمعية "شرطة نيويورك" تمنح الفلسطيني عيسى عباسي لقب "شخصية العام"

الأخبار الرئيسية

استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص الاحتلال شمال رام الله

سنسسس-1200x780

غضب إسرائيلي بعد دعوة رئيس بلدية الخليل إلى قتل وتسليم الكلاب الضالة

هل يشهد قطاع غزة حربا جديدة بعد فوز نتنياهو بانتخابات الكنيست؟

فلسطين على موعد مع أول منخفض جوي.. هذه تفاصيله

135

من هو المتطرف إيتمار بن غفير؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية