الشرطة تقبض على مطلوب بتهمة الاتجار بالمخدرات في الخليل

الخليل/سما/

أعلنت الشرطة الفلسطينية، اليوم السبت، أنها تمكنت من إلقاء القبض على مطلوب صادر بحقه حكم غيابي بالسجن مدة 25 عاما بتهمة الاتجار بالمخدرات في مدينة الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن شرطة الحراسات وبالتعاون مع مركز شرطة المدينة تمكنوا من القبض على هذا المطلوب بعد كمين محكم وسط مدينة الخليل.

وأضاف ارزيقات بأن هذا الشخص مطلوب منذ عدة سنوات وصادر بحقه حكم غيابي بالسجن مدة 25 عاما وغرامة مالية بقيمة 100 الف دينار أردني بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وأكد ارزيقات التحفظ على المطلوب لحين تنفيذ الحكم الصادر بحقه حسب الأصول.