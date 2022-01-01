ملك بلغاريا يؤكد تضامنه مع الشعب الفلسطيني

صوفيا/سما/

أكد ملك بلغاريا سيمون الثاني، تعاطفه الكبير مع الشعب الفلسطيني، وأنه آن الأوان لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين.

جاء ذلك خلال استقبال الملك سيمون الثاني، اليوم السبت، في القصر الملكي بالعاصمة صوفيا، القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى بلغاريا أدهم زين الدين.

ونقل زين الدين للملك سيمون تحيات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، مشيدا بتضامنه مع شعبنا وقضيته العادلة.

ووضع زين الدين، ملك بلغاريا بصورة آخر التطورات السياسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتداءات الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية، مشددا على أن هذه الانتهاكات تقوض فرص السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.