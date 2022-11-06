منخفض جوي يضرب فلسطين خلال الأيام القادمة

رام الله/سما/

قال الراصد الجوي ليث العلامي، ان منخفضا جويا يضرب فلسطين خلال الأيام المقبلة وستظهر بدايته مع مساء يوم الاثنين ويمتد إلى الثلاثاء وحتى مساء الأربعاء.

وأضاف العلامي في تصريح مصور له نشره عبر صفحته على "فيس بوك": أن المنخفض الجوي سيترافق مع انخفاض كبير وملموس على درجات الحرارة خلال أيامه.

وأشار العلامي إلى أنه سيرافق المنخفض أيضاً أمطار في مناطق شمال وجنوب فلسطين، مع هبات نشطة للرياح.

وأوضح ان طقس فلسطين ليومي الأحد ونهار الاثنين سيكون بأجواء مستقرة والحرارة ستكون في معدلاتها الطبيعية.

وبدوره قال مدير موقع طقس فلسطين أ. أيمن المصري: فلسطين على موعد مع منخفض جوي يوم الثلاثاء والله أعلى وأعلم

وفيما يلي توقعات طقس فلسطين كما نشرتها الأرصاد الجوية الفلسطينية:

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وباردا في المناطق الجبلية باردا نسبيا في بقية المناطق ، والرياح شمالية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد

2022-11-06

يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الإثنين

2022-11-07

يكون الجو غائماً جزئياً بوجه عام ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلها السنوي العام، في ساعات الليل فرصة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء

2022-11-08

تتأثر البلاد اعتباراً من ساعات الصباح الباكر بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة، وتسقط بمشيئة الله الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائج.