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فيديو: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بمحيط جامعة القدس

السبت 05 نوفمبر 2022 06:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بمحيط جامعة القدس



القدس المحتلة/سما/

أصيب عشرات الطلبة والمواطنين، مساء اليوم السبت، بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط جامعة القدس في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

وقال شهود عيان، إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في محيط الجامعة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الغاز السام تجاه الطلبة والمواطنين وسيارتهم، وتجاه منازل القريبة منها.

كما اندلعت النيران، في الأشجار المحيطة بجامعة القدس، جراء قنابل الغاز التي أطلقها جنود الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال تعمدوا إلقاء القنابل الحارقة في الحرش المحاذي لحرم الجامعة ما أدى إلى اشتعال النيران في الأشجار والحدائق الخاصة بالجامعة.

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#الاحتلال #القدس المحتلة

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