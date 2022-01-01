إنجاز تاريخي لفلسطين في بطولة العالم للقوة البدنية بتركيا

أنقرة/سما/

حقق البطل الفلسطيني عبد الجبار سكيك لاعب منتخب الجامعة الإسلامية, إنجازا تاريخيا لفلسطين في بطولة العالم للقوة البدنية للجامعات, الجارية في تركيا.

وحصد سكيك الميدالية البرونزية في فئة "ضغطة الصدر", محققا إنجازا غير مسبوق لفلسطين في البطولة, التي يشارك فيها لاعبون من عشرات الدول حول العالم.

ويعدّ الإنجاز هو الأول للعرب أيضا في البطولة العالمية, خاصة أن "الإسلامية" هي الوحيدة عربيا المشاركة في البطولة.

وفي سياق متصل, هنأ مؤمن العزازي, دولة فلسطين والعرب بهذا الإنجاز الفريد, مبينا أن البطل سكيك بذل جهودا جبارة لاقتناص الميدالية البرونزية. وأكد العزازي أن الجامعة الإسلامية لم تقصر مع سكيك في سبيل وصوله لمنصات التتويج, مشيرا إلى أن الاتحادين الدولي والآسيوي للقوة البدنية, أشادا بقدراته خلال منافسات البطولة.

ولفت إلى أن البطل الفلسطيني أصبح حديث المتابعين للمسابقة, لا سيما أنه عانى كثيرا لتأكيد مشاركته في البطولة. يشار إلى أن سكيك سبق له الحصول على المركز السادس في بطولة العالم للقوة البدنية للناشئين, التي جرت في تركيا أيضا خلال أغسطس الماضي.





















