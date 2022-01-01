صور: انطلاق فعاليات شهر التضامن مع الشعب الفلسطيني في أندونيسيا

جاكرتا/سما/

عقدت مجموعة العمل لأجل الأقصى بالشراكة مع العديد من المؤسسات مؤتمرا لانطلاق فعاليات شهر التضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك جزيرة جاوة الأندونيسية.

وأوضح الأستاذ غانجار دار السلام رئيس اللجنة التحضيرية لفعاليات الشهر، أن الفعاليات ستكون طوال شهر نوفمبر في العديد من مدن وجزر دولة إندونيسيا.

وبين أن الفعاليات ستتضمن عقد مؤتمرات، ومسابقات لكتابة المقالات والقصص عن ما تتعرض له فلسطين، وكذل تنظيم أنشطة رياضية، مثل صعود الجبال ورفع العلم الفلسطيني فوقها، وتنظيم مسيرة بالدراجات الهوائية من شرق اندونيسيا إلى غربها، إضافة إلى عقد مسابقات كرة قدم، وتنظيم معارض صور لتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني.

وشارك في المؤتمر العديد من القيادات المجتمعية في أندونيسيا، والذين أكدوا على أن نصرة فلسطين وتحريرها هي واجب على جميع المسلمين.









































