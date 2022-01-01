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فيديو: إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات عند المدخل الشمالي للبيرة

السبت 05 نوفمبر 2022 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات عند المدخل الشمالي للبيرة



البيرة/سما/

 أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأفاد مصادر محلية، بأن عشرات الطلبة من جامعة بيرزيت وصلوا إلى مدخل مدينة البيرة الشمالي، بعد مشاركتهم في جنازة رمزية للشهيد الطالب عامر حلبية (20 عاما) الذي استشهد يوم الخميس الماضي، نظمتها الحركة الطلابية في الجامعة.

وأضاف، أن مواجهات اندلعت بالمكان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية، والغاز المسيل للدموع تجاه الطلبة، ما أدى إلى إصابة أحدهم بالرصاص في قدمه، إلى جانب العشرات بالاختناق.

#الاحتلال #البيرة

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