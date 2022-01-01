  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

موقع عبري: عمليات شبان الضفة تخيف جنود الاحتلال

السبت 05 نوفمبر 2022 03:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري: عمليات شبان الضفة تخيف جنود الاحتلال



القدس المحتلة/سما/

يشتكي جنود جيش الاحتلال الاسرائيلي، من الخوف وعدم النوم خشية تعرضهم لهجمات من الشبان في الضفة الغربية في ساعات الليل وفقا للاعلام العبري.

وذكر موقع واي نت العبري، اليوم السبت، أن جنود الاحتياط اشتكوا من عدم توفير وسائل الحماية أسوة بالجنود النظاميين في الجيش.

وعقب تأجج الأوضاع خلال الشهور الماضية في الضفة الغربية، دفع جيش الاحتلال بالقوات الاحتياطية للعمل تحديداً في مناطق التماس، لكن لم يتم توفير أي عربات مدرعة تحميهم حتى من الحجارة، كما أفاد بعض الجنود، وفقاً للموقع.

وتحدث الجنود عن عدم مقدرتهم على النوم بشكل جيد تحسباً من تعرضهم لهجمات ليلاً ولا تتوفر لديهم أقل امكانيات الحماية.


وجاء هذا، بعد الاعلان عن امداد الجنود النظاميين في جيش الاحتلال بوسائل وقائية جديدة للقوات التي تعمل داخل الضفة الغربية.

#الضفة #جنود الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

روسيا تهدد "إسرائيل"..

هل طوت "إسرائيل" صفحة "عرين الأسود" ؟

موعد أول منخفض جوي في فلسطين

خبير إسرائيلي: السلطة قلقة من انتصار اليمين.. وهذا ما سيطالب به كبار المسؤولين الرئيس عباس

بالفيديو: لحظة اغتيال الشهيد فاروق سلامة في جنين أمس

يديعوت تكشف عن ملامح الكنيست والحكومة الإسرائيلية المقبلة

غزة: مصرع طفل في ظروف غامضة

الأخبار الرئيسية

77d224b5-4377-438e-ace0-963679fe9cd6

الاستعداد لمعركة "يوم القيامة".. جيش الاحتلال يكشف مخاوفه من أي مواجهة قادمة

F210319YS08

ميدل إيست آي: فوز اليمين المتطرف أزمة لليهود البريطانيين

منذر حدادين

فيديو.. وزير أردني سابق يترحم على "شارون" وهكذا كان رد المذيعة عليه ...

جنود الاحتلال

جنود الاحتياط بالجيش الإسرائيلي: نخشى النوم بالليل خوفاً من الهجوم علينا

اغلاق

محلل إسرائيلي: الجيش يغلق عدة مناطق بالضفة الغربية لهذا السبب ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية