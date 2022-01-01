الداخلية بغزة تُصدر تنويهًا للأجانب والوافدين الفلسطينيين

غزة/سما/

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت، تنويهًا للأجانب والوافدين الفلسطينيين إلى القطاع.

وقالت الداخلية : "إنه إلحاقاً بالتعميم السابق حول تسوية أوضاع الأجانب والوافدين الفلسطينيين لقطاع غزة، تنوه الهيئة العامة للمعابر والحدود لجميع الأجانب والوافدين الفلسطينيين المتواجدين داخل القطاع غير الحاصلين على بطاقة هوية فلسطينية أو بطاقة تعريف أو إذن دخول زائر، بضرورة تسوية أوضاعهم قبل موعد سفرهم، وذلك من خلال التوجه لمقر الإدارة العامة لشؤون الأجانب والمغتربين بوزارة الداخلية – الشق المدني (تل الهوا).



وأشارت إلى أنه اعتباراً من تاريخ (13 نوفمبر الجاري) لن يتمكن أي أجنبي أو وافد فلسطيني من مغادرة القطاع دون استكمال الإجراءات المطلوبة.