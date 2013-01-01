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قائمة "عمداء الأسرى" ترتفع إلى 293 أسيرا

السبت 05 نوفمبر 2022 02:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائمة "عمداء الأسرى" ترتفع إلى 293 أسيرا



رام الله/سما/

 قالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم السبت، إن قائمة "عمداء الأسرى"، ارتفعت إلى (293) أسيرا، وذلك بعد أن انضم اليها (10) أسرى من القدامى خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم.

وأضافت الهيئة في بيان صحفي اليوم السبت، أن من بين هؤلاء الأسرى يوجد 38 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من 25 عاما، ومنهم 25 أسيرا معتقلون منذ ما قبل اتفاق اوسلو، وهم ما يعرف بالدفعة الرابعة التي تنصلت حكومة الاحتلال من الإفراج عنهم عام 2013.

وأوضحت أن قائمة "أيقونات الأسرى"، وهم من مضى على اعتقالهم أكثر من 30 عاما بشكل متواصل، قد ارتفعت خلال شهر أكتوبر الماضي لتصل إلى (18) أسيرا، وذلك بعد أن انضم إليها الأسير ضياء الأغا عميد أسرى قطاع غزة والمعتقل منذ الثاني من أكتوبر 1992.

وأشارت إلى وجود أسرى من بين هؤلاء قد مضى على اعتقالهم أكثر من 35 عاما على التوالي، أقدمهم الأسيران كريم وماهر يونس، المعتقلان منذ  كانون الثاني/ يناير عام 1983.

وذكرت أنه إضافة الى هؤلاء الأسرى الذي بلغ عددهم (293) أسيرا؛ هناك عشرات الأسرى ممن كانوا قد تحرروا ضمن صفقة تبادل الأسرى، في تشرين الأول/ أكتوبر 2011، ومن ثم أعادت سلطات الاحتلال اعتقالهم منتصف عام 2014، وأعادت لهم الاحكام السابقة، وأبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى، على فترتين، أكثر من 42 عاما في سجون الاحتلال.

"عمداء الأسرى"، مصطلح يُطلق على الأسرى الذين مضى على اعتقالهم في سجون الاحتلال الاسرائيلي بشكل متواصل أكثر من 20 عاما.

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#عمداء الأسرى

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