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الأمن الفلسطيني يعتقل عضوي "المؤتمر الشعبي 14 مليون" عمر عساف وبشار تكروري

السبت 05 نوفمبر 2022 02:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمن الفلسطيني يعتقل عضوي "المؤتمر الشعبي 14 مليون" عمر عساف وبشار تكروري



رام الله/سما/

 اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية ظهر اليوم السبت، عضوي "المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون"  عمر عساف وبشار تكروري.


وأكدت مصادر أنه كان من المفترض أن يتم انعقاد المؤتمر في مقر التحالف الشعبي في مدينة رام الله، لكن الأجهزة الأمنية أحاطت بالمكان، ومن ثم جرى اعتقال عساف.

فيما أكد عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر في تصريح صحافي، زياد عمرو، "أن الأمن الفلسطيني اعتقل عضو المؤتمر بشار تكروري من أمام مقر التحالف الشعبي للتغيير، وصادر الهاتف النقال الخاص، بجميلة عابد عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر". عمر عساف منسق التحالف الشعبي وعضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون. 
وكانت اللجنة التحضيرية أكدت أنه جرى منع عقد المؤتمر في أحد مرفقات بلدية رام الله، وكذلك جرى منع انعقاد مؤتمر توضيحي للجنة في بلدية البيرة، بعدما تم منع انعقاد المؤتمر الأسبوع الماضي. 

وفي السياق،  أدان "المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون" ظهر اليوم السبت، اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية منسق اللجنة التحضيرية للمؤتمر في الضفة الغربية عمر عساف، واحتجاز الصحفيين والتواجد المكثف قرب موقع المؤتمر في محاولة لمنع انعقاده في الضفة الغربية.


وأكد المؤتمر الشعبي في بيان صحافي، أن ما جرى يعزز الحاجة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية تتيح المجال لإعادة الحيوية للنظام السياسي الفلسطيني وتحفظ حقوق وكرامة المواطن الفلسطيني بعيداً عن تسلط الأجهزة الأمنية والتفرد بالقرار الوطني لاسيما في ظل عقم مشروع التسوية مع الاحتلال الإسرائيلي. 

#الأمن الفلسطيني #اللجنة التحضيرية #زياد عمرو

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