فيديو: جنازة رمزية للشهيد الطالب عامر حلبية في جامعة بيرزيت

رام الله/سما/

شارك طلبة جامعة بيرزيت، اليوم السبت، في جنازة رمزية للشهيد الطالب عامر حلبية (20 عاما)، من بلدة بيت حنينا، شرق مدينة القدس المحتلة.

وحمل المشاركون في الجنازة التي دعت لها الحركة الطلابية في الجامعة، نعشا رمزيا لف بالعلم الفلسطيني، وعلقت عليه صور الشهيد الطالب حلبية، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في البلدة القديمة من القدس المحتلة، قبل يومين.

وجاب الطلبة ساحات الجامعة حاملين النعش على الأكتاف، والعلم الفلسطيني، وصور الشهيد حلبية، مرددين هتافات تدعو للوحدة الوطنية، ومواجهة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه المستمرة بحق أبناء شعبنا الأعزل.

والشهيد حلبية من بلدة أبو ديس وهو من سكان بيت حنينا، ويدرس تخصص الهندسة المدنية في جامعة بيرزيت.