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آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأحد

السبت 05 نوفمبر 2022 02:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأحد



غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة ليوم غدٍ الأحد.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن السفر سيكون للحافلات؛ السابعة، والثامنة، والتاسعة حتى الرقم (70) من كشف المسافرين رقم (2022/36)، إضافة إلى الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/43).

وطالبت من المسافرين بالتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مطالبة بضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، داعية المسافرين بإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

ودعت المسافرين بتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

#آلية السفر #معبر رفح #الداخلية بغزة #المسافرين

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