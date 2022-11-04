فيديو.. وزير أردني سابق يترحم على "شارون" وهكذا كان رد المذيعة عليه ...

عمان / سما /

أثار ترحم وزير المياه الأردني الأسبق منذر حدادين على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الميت أريئيل شارون، موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال "حدادين" خلال لقاء على قناة "رؤيا" للحديث حول تصدر قائمة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو في عدد مقاعد الكنيسيت واحتماليات عودته الكبيرة لقيادة الحكومة الإسرائيلية، إنه فاوض "الوزير المرحوم" قبل أن يضيف أنه "لا تجوز على الميت إلا الرحمة" أريئيل شارون.



وردت المذيعة على "حدادين" بإنهاء اللقاء معه رافضة ترحمه على مرتكب المجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني.