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صورة: الكشف عن وصية شهيد جنين فاروق سلامة

السبت 05 نوفمبر 2022 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة: الكشف عن وصية شهيد جنين فاروق سلامة



جنين / سما /

تداول رواد ونشطاء منصات التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، وصية الشهيد فاروق سلامة، الذي اغتالته قوة إسرائيلية خاصة أثناء اقتحامها مخيم جنين شمال الضفة الغربية، الخميس الماضي.

وقال سلامة في وصيته: "أنا العبد الفقير لله، لا أعلم متى يدركني الموت ومتى ستنتهي رحلتي في هذه الدنيا الفانية التي خدعتنا بجاهها وعزها ومالها.. بنفس راضية، ربي اشهد عليّ أني سامحت الجميع دنيا وآخره".

وأضاف "قد أكون بيوم من الأيام اغتبت أحدا بزلة لسان أو في نفسي أو مع جماعة بقصد أو بدون قصد أو أخطأت بحق أحد (الإنسان ليس معصوم عن الخطأ)". "أتمنى أن يسامحني الجميع فقد قيل أن الله لا يسامح من اغتاب حتى يسامحه من اغتابه".

وتابع: "أقول هذه الكلمات ليس ضعفا مني، بل خوفا من الله، مَن بيده ملكوت السموات والأرض، فلقد كثر موت الفجأة.. اقبلوا اعتذاري في هذا الشهر، فنحن في أشهر تكثر فيها تساقط الأرواح، من يحمل في قلبه خدوش صغيرة أحدثتها له فليخبرني أو ليعتقني لوجه الله.. لعلي كنت أمازحه فأثقلت عليه أو ربما لامست وجعا أو أيقظت ذكرياته أو سببت له جرحاً دون قصد.. الله يسامح الجميع دنيا وآخرة". أخوكم بالله فاروق سلامة

والشهيد فاروق سلامة يبلغ من العمر (28 عاماً)، وهو أحد قادة سرايا القدس في "كتيبة جنين". وكان من المقرر أن يقام اليوم السبت 5 نوفمبر/ تشرين ثاني 2022، حفل زفاف الشهيد فاروق سلامة، لكنه ارتقى أثناء إتمامه التجهيزات النهائية للحفل.



وصية

#الشهيد فاروق سلامة #فاروق سلامة

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