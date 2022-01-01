الأوقاف بغزة: الاتفاق على تعويض المعتمرين الذين احترقت حقائبهم بمصر

غزة / سما /

أكد مدير دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة عادل صوارحة، على أنه تم الاتفاق في لجنة الحج بالوزارة، مع كافة الأطراف سواء الشركات المصرية أو الخطوط الجوية المصرية، على تعويض المعتمرين المتضررين من حادث حرق الحقائب بمبلغ 400 دولار أمريكي.

وأوضح في تصريح إذاعي، اليوم السبت، أنه من المقرر أن يتم صرف التعويضات عبر شيكات سيتم صرفها عبر البنوك.

وقال: إن "هذا المبلغ ما استطعنا تحصيله بكل السبل، نحن نعرف أن هذه المبالغ قد لا تكون مناسبة لبعض المتضررين لأن بعض الحقائب قد تكون فيها هدايا ثمينة، لكن وبصراحة هذه المبالغ التي استطعنا تحصيلها".

وفيما يتعلق ببدء موسم العمرة في قطاع غزة، أفاد صوالحة، بأن أولى الرحلات للمعتمرين في قطاع غزة ستكون في الـ 14 من نوفمبر الحالي، وهذا الإعلان بعد استكمال كافة الترتيبات الخاصة بخروج المعتمرين.

يذكر أن السلطات المصرية كانت قد أبلغت في شهر أبريل الماضي، بأن جميع الأمتعة والأغراض التابعة لـ538 معتمرا من سكان غزة، احترقت بشكل كامل عند وصولها منطقة سبيكة في مدينة العريش شمال مصر، مشيرة إلى أن هذا الحريق ناجم عن ماس كهربائي أصاب الحافلة، ولم تتمكن الجهات المختصة السيطرة على الحريق.